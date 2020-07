Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri dimineata, doua atentionari nowcasting Cod galben de ceata pentru judetele Alba, Mures, Harghita, Sibiu si Cluj, valabile in ora urmatoare.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare nowcasting Cod galben de vant puternic, valabila pe raza judetului Dolj, relateaza Agerpres.Citește și: GALERIE FOTO Inundațiile au facut ravagii la Cluj și in cea mai mare comuna din țara Conform prognozei de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbata, o avertizare nowcasting Cod galben de averse, valabila în zona de munte a judetului Cluj, pe durata urmatoarelor doua ore. Potrivit meteorologilor, pâna la ora 16:00, în zona avertizata se vor semnala…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o noua avertizare Cod portocaliu de ploi insemnate cantitativ, valabila in zone din sapte judete din vestul si centrul tarii, respectiv un Cod galben de instabilitatea atmosferica accentuata, ce vizeaza 15 judete, pe durata urmatoarelor…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atentionare nowcasting Cod galben de vant puternic pentru judetele Constanta si Tulcea, valabila in urmatoarele ore.Potrivit meteorologilor, pana la ora 17:00, in zonele atentionate se vor semnala, local si temporar, intensificari…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atentionare nowcasting Cod galben de vant, valabila in orele urmatoare, in patru judete din Moldova, anunța AGERPRES.Potrivit meteorologilor, pana la ora 13:00, in judetele Botosani, Iasi, Vaslui si zona joasa a judetului Suceava,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi atentionari nowcasting Cod galben de instabilitate atmosferica, valabile in localitati din zece judete. Potrivit meteorologilor, pana la ora 17:00, in judetele Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis si Hunedoara se vor semnala frecvent: grindina…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri seara o atentionare nowcasting Cod galben de averse, descarcari electrice si grindina pentru municipiul Bucuresti, valabila in urmatoarea ora.Potrivit meteorologilor, pana la 20:00, in Capitala se vor semnala averse ce vor cumula 15 - 20…