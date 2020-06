ANM a emis avertizare de vreme rea pentru următoarele zile. Care sunt zonele vizate Potrivit meteorologilor, pana marți dimineața, intreaga țara este sub avertizari cod galben, fiind prognozata instabilitate atmosferica ce se va manisfesta prin descarcari electrice, averse torentiale, grindina si vijelii. Cantitatile de apa vor depasi 25…30 litri/ mp si pe arii restranse 40…60 l/ mp, scrie adevarul.ro. De asemenea, pentru mai multe zone din tara, pana duminica, 14 iunie, ora 02.00, este o avertizare cod portocaliu, cand vor fi cantitati de apa insemnate, grindina, intensificari puternice ale vantului si vijelii. In aceasta dupa amiaza si in prima parte a noptii de sambata spre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

