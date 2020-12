ANM a anunțat: UNDE sunt așteptate precipitații de Crăciun Vremea de Craciun va fi mai calda decat de obicei pentru aceasta perioada si vor cadea precipitatii in aproape toata tara, posibil sub forma de lapovita si ninsoare in 26 si 27 decembrie, inclusiv in Capitala, a declarat, luni, pentru AGERPRES, meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), conform Agerpres. CITEȘTE ȘI: NU mai arunca samburele de avocado: Este o adevarata minune pentru sanatate CITEȘTE ȘI: NU mai arunca samburele de avocado: Este o adevarata minune pentru sanatate Astfel, in perioada Craciunului, respectiv in zilele de 25, 26 si 27 decembrie, vor fi precipitatii pe zone extinse in sud, in est si in centru si mai putine in partea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea de Craciun va fi mai calda decat de obicei pentru aceasta perioada si vor cadea precipitatii in aproape toata tara, posibil sub forma de lapovita si ninsoare in 26 si 27 decembrie, inclusiv in Capitala, a declarat, luni, pentru AGERPRES, meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale…

- De Craciun, vremea va fi mai calda decat de obicei pentru aceasta perioada si vor cadea precipitatii in aproape toata tara, posibil sub forma de lapovita si ninsoare in 26 si 27 decembrie, inclusiv in Capitala, a declarat, luni, pentru Agerpres, meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de…

- De Craciun, vremea va fi mai calda decat de obicei pentru aceasta perioada si vor cadea precipitatii in aproape toata tara, posibil sub forma de lapovita si ninsoare in 26 si 27 decembrie, inclusiv in Capitala, a declarat, luni, pentru Agerpres, meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de…

- Vremea va deveni deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului in mai multe regiuni din tara, unde temperaturile maxime diurne vor urca pana la 9 grade Celsius, in timp ce probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata dupa data de 21 decembrie, dar si in jurul datei de 16 decembrie, arata…

- Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, a prezentat la Antena 3, cele mai noi informatii cu privire la felul in care se va prezenta vremea in urmatoarea perioada, inclusiv de Craciun si Revelion. "Prima decada a lunii decembrie inregistreaza deja o abatere termica…

- Vremea va fi mai calda decat in mod normal in aceasta saptamana, in majoritatea regiunilor tarii, in timp ce probabilitatea pentru precipitatii se va mentine ridicata in perioada 9 – 15 decembrie, arata prognoza emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru 8 – 20 decembrie 2020, scrie…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni, 7 decembrie, o prognoza speciala pentru municipiul Bucuresti. Se anunta vreme inchisa si rece luni, iar temporar se vor semnala precipitatii mixte, ce vor favoriza depuneri de polei.

- Meteorologii au anunțat ca vremea pe 13 noiembrie va fi normala pentru aceasta perioada a anului, dar in zonele montane se vor inregistra ninsori. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, vineri 13 noiembrie, temperaturile maxime inregistrate in țara vor fi cuprinse intre 6 si 13…