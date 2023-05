ANM a anunțat prognoza pentru perioada 22 mai – 19 iunie. Vreme caldă, dar sunt așteptate și ploi Cum arata estimarile meteorologilor pentru urmatoarele patru saptamani in privința temperaturilor? Veștile despre regimul termic sunt cat se poate de bune, mai ales pentru cei care așteapta venirea verii și care și-au pus speranța ca vremea sa se mai incalzeasca. Mai ales ca in luna mai au fost zile destul de reci pentru aceasta perioada […] The post ANM a anunțat prognoza pentru perioada 22 mai - 19 iunie. Vreme calda, dar sunt așteptate și ploi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea nu va fi una tipica de primavara in urmatoarele doua saptamani, se arata in prognoza meteo emisa de ANM pentru ultima jumatate a lunii mai 2023.Astfel, in urmatoarele doua saptamani, 15-28 mai 2023, se anunta un interval cu ploi, vijelii, grindina și risc de inundații. Dupa o vreme schimbatoare…

- Dupa ce in ultimele zile vremea a fost destul de rece pentru aceasta perioada și nu au lipsit nici precipitațiile, mai toata lumea vrea sa știe cand vor mai crește gradele din termometre, mai ales ca ne apropiem de mijlocul lui mai, luna lui Florar, ultima luna de primavara din calendar. Din cate arata…

- Dupa o perioada de absența din mediul online, Andreea Gradinaru, fosta concurenta de la Mireasa sezonul 3, revine in forța pe rețelele de socializare. Tanara nu a mai publicat imagini de mai bine de o luna de zile, insa acum a luat decizia sa-și țina la curent susținatorii cu activitațile sale.

- VREMEA in ALBA de FLORII 2023: temperaturi maxime și precipitații. Prognoza meteo de weekend, 7-9 aprilie, in localitați din județ Vremea in Alba de Florii 2023: Va fi in continuare rece și vineri in județul Alba, cu maxime de 6 grade. Veștile sunt mai bune de sambata, cand vremea incepe sa se mai incalzeasca.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat azi estimarile meteorologice pentru intervalul 13 martie – 10 aprilie 2023. Veștile de la meteorologi vin sa ne incalzeasca: temperaturile vor fi, per ansamblu, mai ridicate decat media acestei perioade, iar ploile par ca vor sa ne ocoleasca.…

- ANM a anuntat cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani, 13 martie-10 aprilie 2023, atat in ce priveste temperaturile, cat si precipitatiile. Prognoza 13 martie-10 aprilie 2023 arata ca temperaturile vor fi peste mediile normale ale perioadei, iar precipitatiile nu vor fi multe, cu mici excepții.…

- Vremea se va incalzi semnificativ și va deveni deosebit de calda pentru aceasta perioada, saptamana aceasta, iar cea viitoare vor fi variații mai ales in privința temperaturilor din timpul zilei, potrivit prognozei pentru perioada 6 - 19 martie.

- Meteorologii anunța ca vremea se incalzește semnificativ și vom aveam parte de zile cu vreme deosebit de calda in perioada urmatoare. Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 6 - 19 martie.