ANM a anunțat prognoza meteo pentru luna februarie: Vreme mai caldă decât valorile normale/ Unde va ninge Meteorologii au anunțat ca pana la finalul iernii, temperaturile vor fi mai ridicate decat valorile normale in majoritatea regiunilor din Romania. In luna februarie, precipitații vor fi in special la munte. In saptamana 31.01.2022 – 07.02.2022, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in cea mai mare parte a țarii. Cel mai mult temperaturile vor crește in extremitatea de sud a teritoriului, transmite Mediafax. Regimul pluviometric va fi excedentar in zona Munților Apuseni și in nordul Carpaților Orientali, dar și deficitar in regiunile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

