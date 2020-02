Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o atentionare Cod Galben de vant puternic, valabila de duminica dimineata, pentru zona montana. Apoi, de duminica seara, cea mai mare parte a tarii va intra sub incidenta acestui cod de vant Tot de atunci, in zona de munte va fi Cod Portocaliu de vant puternic si temporar...

- Meteorologii anunta cod portocaliu de viscol in 7 județe, pana marți seara și cod galben in alte 20 de județe. Vantul va sufla și cu 120 de kilometri la ora.Potrivit ANM, de luni ora 14:00 pana marți ora 20:00, la munte vantul va avea intensificari cu viteze de 65...75 km/h, iar indeosebi…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat, joi, avertizarea Cod portocaliu de intensificari sustinute ale vantului si ninsoare viscolita si spulberata pentru 18 judete si a emis alte doua Coduri galbene, ce vizeaza mai multe zone din centrul si sud-estul tarii, respectiv o informare…

- FOTO – Arhiva ANM a emis avertizari cod rosu de viscol si vant in zona montana din 9 judete, in vigoare de miercuri seara pana joi dimineata. Incepand de miercuri de la ora 18:00 pana joi la ora 8:00, metereologii anunta viscol puternic cu rafale de peste 100…120 km/h si vizibilitate redusa spre zero…

- Meteorologii au emis avertizari de viscol sub Cod Portocaliu pentru sudul județului Alba și Cod Roșu in alte 9 județe din țara. Alba se afla sub Cod Portocaliu de miercuri, 5 februarie, ora 14.00, pana joi, 6 februarie, ora 12.00. Este vizata zona montana din sudul județului. In intervalul menționat…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo pentru 28-29 decembrie. Potrivit acestora vom avea parte de un weekend cu ninsoare, vant puternic și temperaturi in scadere. Cum va fi vremea in Capitala? Prognoza meteo pentru 28-29 decembrie 2019 Meteorologii anunța…

- Meteorologii anunta ploi si intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii pana joi seara si au emis un cod galben de ninsori si viscol in Carpatii Meridionali si Occidentali.

- Meteorologii au transmis o estimare a evolutiei valorilor termice si a precipitatiilor in intervalul 2 – 15 decermbrie. Oltenia In Oltenia, vremea va fi in racire in prima parte a intervalului, cu valori termice apropiate de cele climatologic specifice. Maximele vor fi de 3…6 grade și minimele de -6…-1grad,…