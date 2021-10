Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL), institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, a anunțat ca a recepționat 60 de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, in municipiul Lugoj. Cele doua blocuri construite in amplasamentul din…

- Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL), institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), a recepționat, ieri, in municipiul Toplița (jud. Harghita), 20 de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii. Locuințele, respectiv 7 garsoniere și 13…

- Agenția Naționala pentru Locuințe, instituție aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrație, a recepționat 20 de locuinței pentru tineri, destinate inchirierii, in municipiul Toplița din județul Harghita. Locuințe pentru tineri in municipiul Toplița Potrivit unui…

- Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL), institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), a recepționat, in orașul Hațeg (jud. Hunedoara), 30 de locuințe de serviciu. Locuințele, respectiv 13 garsoniere și 17 apartamente cu 2 camere, au fost construite…

- Agenția Naționala pentru Locuințe, institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, a recepționat in orașul Hațeg 30 de locuințe de serviciu. „Locuințele, respectiv 13 garsoniere și 17 apartamente cu 2 camere, au fost construite in amplasamentul…

- Agentia Nationala pentru Locuinte ANL , institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA , a receptionat, astazi, in municipiul Curtea de Arges jud. Arges , 15 locuinte de serviciu.Locuintele 8 garsoniere si 7 apartamente cu 2 camere au fost construite…

- 30 de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, au fost recepționate de ANL, institutie aflata sub autoritatea Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in orașul Recaș. Locuințele (15 apartamente cu o camera și 15 apartamente cu doua camere) au fost construite pe str. Pieței…

- Compania Naționala de Investiții, instituție care funcționeaza sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, a demarat procedura de reziliere a contractului privind construirea bazinul olimpic de inot din municipiul Braila, in vederea reluarii procedurii de achiziție…