- Turcia va riposta ''in cel mai ferm mod posibil'' in cazul unui nou atac al regimului sirian impotriva fortelor sale, a avertizat marti presedintele Recep Tayyip Erdogan in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau rus Vladimir Putin, sustinator al regimului de la Damasc, relateaza AFP, potrivit…

- Statele Unite au declarat marti ca sustin ''pe deplin'' riposta Turciei la tirurile de artilerie ale regimului de la Damasc in nord-vestul Siriei, apreciind ca este vorba de ''auto-aparare justificata'', relateaza AFP. Intr-un comunicat, seful diplomatiei americane ''condamna atacurile persistente,…

- Turcia nu va permite regimului sirian sa avanseze mai mult in Idlib, ultima provincie rebela din nord-vestul Siriei, a afirmat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in declaratii publicate marti. 'Regimul incearca sa castige teren la Idlib, ceea ce a dus la stramutarea de oameni nevinovati care…

- Fortele turce au atacat 54 de tinte din regiunea Idlib, din nord-vestul Siriei, si a "neutralizat" 76 de soldati ai regimului de la Damasc, a anuntat ministrul Apararii de la Ankara, potrivit Haaretz.Atacul vine dupa ce luni Turcia a anuntat ca bombardamente siriene au ucis 5 soldati in Idlib. Ulterior,…

- Patru soldati turci au fost ucisi si noua au fost raniti luni de tiruri de artilerie ale regimului sirian in regiunea Idlib, nord-vestul Siriei, a anuntat Ministerul Apararii al Turciei, informeaza AFP si Reuters. "Patru dintre fratii nostri de arme au murit martiri si noua au fost raniti, dintre care…

- ”Un armistitiu a fost instituit in zona de dezescaladare de la Idleb, conform unui acord cu partea turca” incepand de joi de la ora 11.00, a anuntat joi seara intr-un comunicat Centrul rus pentru Reconciliere in Siria, fara sa faca alte precizari.In pofida unui armistitiu anuntat in august,…

- Fortele regimului sirian au încercuit luni un post de observare turc în provincia Idlib (nord-vest), dupa ce a cucerit teren în ultimele zile din mâinile jihadistilor si rebelilor în regiune, a raportat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP.…