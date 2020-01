Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au lansat miercuri un apel la incetarea focului in Libia incepand cu 12 ianuarie si totodata au indemnat 'toate partile sa actioneze cu retinere'pentru a se pune capat escaladarii tensiunilor intre SUA si Iran, potrivit unei declaratii…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi a denuntat marti orice veleitate de controlare a Libiei vecine, la doua zile dupa o intalnire intre presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si seful Guvernului de Uniune Nationala (GNA) Fayez al-Sarraj, relateaza AFP potrivit news.roAceasta intalnire…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca spera ca omologul sau Donald Trump va veni in Rusia de Ziua Victoriei, pe 9 mai anul viitor, si a precizat ca Moscova este gata de convorbiri cu Washingtonul, relateaza Reuters. Putin a spus ca ar fi "potrivit" ca Trump sa participe la…

- "Ii voi spune, cu documente in sprijin, ca acordul pe care l-am incheiat (asupra Siriei) nu a fost pe deplin respectat", a spus Erdogan in timpul unei conferinte de presa pe aeroportul din Ankara. Un acord obtinut la 17 octombrie de vicepresedintele american Mike Pence in timpul vizitei sale…

- 'Daca teroristii nu se retrag in termen de 150 de ore (incepand de pe 23 octombrie, ora 09.00 GMT, conform acordului - n.red.), vom prelua controlul si ii vom alunga noi insine', a afirmat Erdogan la Istanbul, intr-un discurs televizat, referindu-se la luptatorii Unitatilor de Protectie a Poporului…

- Presedintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan in care il avertizeaza sa incheie un acord cu militantii kurzi din Siria pentru a evita astfel ca Washingtonul sa distruga economia Ankarei, relateaza dpa, conform agerpres.ro. "Istoria va va arata…

