Accident grav in Ciorani. Intervine elicopterul SMURD

Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe raza localitatii prahovene Ciorani, la fata locului fiind asteptat elicopterul SMURD. Potrivit ISU Prahova, un autoturism a iesit in afara partii carosabile. In masina se aflau 3 persoane, iar printre victime se afla un barbat in varsta… [citeste mai departe]