Stiri pe aceeasi tema

- Turcia ridica in noaptea de miercuri spre joi starea de urgenta instaurata in urma cu doi ani, dupa un puci esuat si in cadrul careia a efectuat epurari vaste, insa opozitia se teme ca ea va continua in realitate printr-o noua lege ”antiterorista”, relateaza AFP. Acest regim de exceptie, care largeste…

- Fosti militari se afla printre cele 31 de persoane condamnate marti la închisoare pe viata de catre un tribunal din Ankara într-un dosar legat de tentativa esuata de puci din iulie 2016, numarul total al sentintelor de condamnare la închisoare pe viata în cazuri conexe depasind…

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a depus luni in parlament un proiect de lege privind combaterea terorismului, in contextul incetarii starii de urgenta, informeaza DPA, preia Agerpres.Bulent Turan, viceliderul AKP, a precizat ca actul…

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a depus luni in parlament un proiect de lege privind combaterea terorismului, in contextul incetarii starii de urgenta, informeaza DPA. Bulent Turan, viceliderul AKP, a precizat ca actul normativ cu 28 de articole…

- Restrictiile la pasapoarte pentru peste 180.000 de persoane cu legaturi cu opozantul stabilit in SUA acuzat de tentativa de lovitura de stat din 2016 din Turcia vor fi ridicate "in cateva zile", a anuntat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit dpa, informeaza Agerpres.Guvernul…

- Restrictiile la pasapoarte pentru peste 180.000 de persoane cu legaturi cu clericul stabilit in SUA acuzat de tentativa de lovitura de stat din 2016 din Turcia vor fi ridicate "in cateva zile", a anuntat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit dpa. Guvernul a introdus…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, reales pe 24 iunie, va depune juramantul luni, marcand intrarea in noul sistem prezidential, care ii confera puteri larg sporite, relateaza AFP. Erdogan a fost reales pe 24 iunie intr-un mandat de cinci ani, obtinand o victorie in alegerile prezidentiale din primul…

- Seful in exercitiu al statului turc Recep Tayyip Erdogan a fost reales inca din primul tur, duminica, intr-un nou mandat cu puteri consolidate, impotriva unei opozitii revigorate, in alegeri prezidentiale si legislative dur disputate, relateaza AFP. Erdogan, care conduce Turcia de 15 ani si a fost reales…