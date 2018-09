Ankara inlesneste dobandirea cetateniei turce pentru investitorii straini

Turcia a redus semnificativ pragul investitiilor si al plasamentelor bancare pe care strainii care vor sa obtina cetatenia turca trebuie sa le detina in aceasta tara, conform unui text publicat miercuri in Monitorul oficial, transmite AFP.



Strainii vor putea solicita cetatenia turca daca vor depune cel putin 500.000 de dolari intr-un cont curent al unei banci turce, fata de pragul anterior de 3 milioane, sau daca investesc peste 500.000 de dolari in capital fix, comparativ cu 2 milioane in prezent.



Alte variante sunt angajarea a peste 50 de lucratori in Turcia (fata de 100…