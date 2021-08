Stiri pe aceeasi tema

- Turcia l-a convocat marti pe ambasadorul Greciei la Ankara pentru a protesta impotriva refuzului Atenei de a lasa echipa de fotbal Galatasaray sa intre pe teritoriul sau, din cauza testelor de depistare a coronavirusului considerate neconforme, relateaza AFP. Autoritatile turce au "protestat…

- Turcia l-a convocat marti pe ambasadorul Greciei la Ankara pentru a protesta impotriva refuzului Atenei de a lasa echipa de fotbal Galatasaray sa intre pe teritoriul sau, din cauza testelor de depistare a coronavirusului considerate neconforme, relateaza AFP. Autoritatile turce au "protestat…

- “Un anunt publicat ieri, pe site-ul Ministerului roman al Afacerilor Externe (MAE) si preluat de mass-media, a generat panica in randul turistilor. Anume, ca toti turistii care intra in Grecia, prin punctele de frontiera terestre, indiferent daca sunt sau nu vaccinati, vor efectua in mod obligatoriu…

- Traficul in punctul de trecere Kulata-Promachonas s-a fluidizat. Asta dupa ce in ultima perioada au fost cozi uriase, iar romanii au stat la coada cu orele ca sa poata ajunge la destinatiile de vacanta. Aglomeratia a disparut atat de pe benzile de trecere pentru TIR-uri, cat si pentru autovehicule.…

- Germania sustine ''pe deplin'' un nou pact al Uniunii Europene (UE) privind migratia care promoveaza redistribuirea refugiatilor si împartirea poverii financiare, afirma ministrul de externe Heiko Maas, care cere ca acordul UE cu Turcia privind refugiatii sa fie actualizat. De…

- „In ziua de 14.06.2021, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calarași au efectuat pe sensul de intrare in tara, controale specifice asupra unor ansambluri rutiere, unul condus de un cetațean turc, in varsta de 54 de ani, iar celalalt condus de un cetațean roman, in varsta…

- Presedintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca a convenit in cadrul unei intrevederi cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis asupra continuarii dialogului intre cele doua tari, relateaza Reuters. Erdogan, care s-a intalnit cu Mitsotakis in marja summitului NATO de la la Bruxelles, a mentionat…

- Ministrul grec al migratiei, Notis Mitarakis, a sustinut miercuri decizia tarii sale de a folosi ''tunuri sonore'' la frontiera terestra cu Turcia pentru a descuraja intrarile migrantilor in Grecia, metoda pe care comisarul european Ylva Johansson a descris-o drept ''stranie'' si discutabila, relateaza…