- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat sambata organizarea unui summit la 5 martie impreuna cu liderii rus, francez si german, consacrat situatiei din provincia Idlib, ultimul bastion rebel din nord-vestul Siriei, informeaza AFP. Erdogan nu a precizat si unde anume se va desfasura acest summit,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin 'sa opreasca' regimul sirian care - cu sprijinul Moscovei - duce o ofensiva violenta in provincia rebela Idlib (nord-vestul Siriei), aflata in centrul unei activitati diplomatice intense cu scopul de a…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca guvernul sirian va plati 'foarte scump' orice atac impotriva fortelor Ankarei in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, unde 13 soldati turci au fost ucisi intr-o saptamana, declansand o riposta, transmit Reuters si AFP. …

- Turcia a trimis noi întariri militare spre punctele sale de observare din provincia siriana Idlib, unde forțele regimului avanseaza, în ciuda avertismentelor repetate ale Ankarei, scrie AFP.Un convoi de 150 de vehicule militare care transporta echipamente și trupe a trecut granița…

- Turcia ar putea lansa o noua operațiune militara in provincia Idlib, aflata in nord-vestul Siriei, daca situația nu va fi rezolvata in curand, a avertizat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul agenției Reuters, poteivit Mediafax.Forțele armate ale președintelui sirian…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat ieri Moscova de nerespectarea acordurilor incheiate cu Ankara cu privire la nord-vestul Siriei, unde avioane siriene si ruse si-au intensificat bombardamentele, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. ‘Am incheiat acorduri cu Rusia. Daca Rusia respecta…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat miercuri Moscova de nerespectarea acordurilor incheiate cu Ankara cu privire la nord-vestul Siriei, unde avioane siriene si ruse si-au intensificat bombardamentele, informeaza AFP si Reuters. 'Am incheiat acorduri cu Rusia. Daca Rusia respecta aceste…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca pana la 250.000 de migranti fug din regiunea Idlib din nord-vestul Siriei spre Turcia, adaugand ca Ankara incearca sa ii impiedice sa treaca frontiera, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Turcia gazduieste circa 3,7 milioane de refugiati…