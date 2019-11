Ankara anunta ca de luni ii trimite in tarile lor pe membrii straini ai Statului Islamic aflati in inchisori turce

Stiri pe aceeasi tema

- Cele 17 persoane, a caror nationalitate nu a fost precizata, au fost arestate la Ankara si duse la sediul politiei antiteroriste pentru a fi interogate acolo, potrivit Anadolu. In urma mortii liderului SI, Abu Bakr al-Bagdadi, in timpul unui raid aerian in Siria, la sfarsitul lui octombrie,…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a amenintat sambata ca armata turca ii va "alunga pe teroristii" de la frontiera cu Siria daca militiile kurde siriene nu se vor retrage din aceasta zona in termenul stabilit prin acordul incheiat intre Ankara si Moscova, transmite AFP. "Daca teroristii nu…

- Presedintele Vladimir Putin a discutat la telefon despre conflictul sirian cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan si l-a invitat in Rusia "in zilele urmatoare". "Vladimir Putin l-a invitat pe Recep Tayyip Erdogan pentru o vizita de lucru in zilele urmatoare. Invitatia a fost acceptata",…

- Turcia ‘nu-si va opri’ operatiunea pe care o desfasoara in Siria impotriva militiilor kurde sustinute de Occident, a declarat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, respingand ‘amenintarile’ in acest sens, informeaza AFP. ‘Putin conteaza ce spun unii, nu vom opri aceasta operatiune’ care vizeaza…

- Circa 100.000 de oameni si-au abandonat locuintele din nord-estul Siriei, iar tot mai multi se refugiaza in adaposturi sau in scoli, de miercuri, dupa declansarea ofensivei turce, a comunicat vineri Organizatia Natiunilor Unite, potrivit Reuters. "Impactul umanitar se resimte deja", arata…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o "idee rea" si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. "In aceasta dimineata,…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat, marți, ca Turcia a ajuns la capatul rabdarii cu Statele Unite cu privire la crearea unei zone de securitate în nordul Siriei, indicând iminenta unei operațiuni."În acest stadiu, noi nu avem alta optiune decât aceea…