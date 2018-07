Aniversări, 7 iulie Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Augustus Viorel Constantin , arbitru de fotbal (n. 1974); Antoaneta Cojocaru , actrița (n. 1978); Catalin Cherecheș , primar al mun. Baia Mare, f. deputat (n. 1978); Constantin Lucaci , sculptor monumentalist (n. 1923); Cristian Irimia , fotbalist (n. 1981); Denisa Nechita , fotomodel (n. 1988); Gabriel Kajcsa , fotbalist (n. 1974); Geo Raețchi , ziarist sportiv (n. 1952); George Chirca , radio-jurnalist (n. 1959); George Popa , scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania - filiala Iași (n. 1923); Hanna Bota , poeta, prozatoare, membra a Uniunii… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

