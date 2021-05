Stiri pe aceeasi tema

- Aniversarea Bicentenarului Revolutiei din Tara Romaneasca din 1821 FOTO: ro.wikipedia.org/wiki/Tudor_Vladimirescu. La Caracal, va avea loc în aceasta seara, începând cu ora 19:00, pe platoul din fata Primariei, un eveniment cultural-istoric dedicat Aniversarii Bicentenarului Revolutiei…

- Autoritațile de la nivel central au decis asearac ca festivitațile organizate in spații deschise, prilejuite de terminarea anului școlar sa poata fi desfașurate cu participarea elevilor și personalului didactic, precum și a aparținatorilor, daca aceștia din urma sunt persoane vaccinate impotriva virusului…

- Conducator al miscarii de la 1821, prima miscare reformatoare a societatii romanesti, care a pus capat regimului fanariot si a determinat revenirea domniilor pamantene in Tara Romaneasca si Moldova, Tudor Vladimirescu s-a nascut in anul 1780, in comuna Vladimiri, judetul Gorj, intr-o familie de tarani…

- Meciul de duminica, 23 mai, dintre CSM Sighet și Progresul Șomcuta Mare va fi primul meci din Maramureș cu spectatori dupa un an și jumatate , timp in care stadioanele au fost goale din cauza pandemiei de coronavirus. La meciul de pe stadionul din Sighet pot asista 1250 persoane, care reprezinta 25%…

- Guvernul a adoptat, in seara zilei de 14 mai 2021, modificarea hotararii de prelungire a starii de alerta prin care se renunta la mai multe restrictii, incepand cu 15 mai, a anuntat premierul Florin Citu. „In sedinta de guvern am adoptat modificarea si completarea anexelor 2, 3 la HG 531 din 2021 privind…

- Guvernul a aprobat masurile de relaxare a restricțiilor, care vor intra in vigoare incepand de sambata. Se elimina restricțiile privitoare la purtarea maștii in spații deschise neaglomerate, urmand ca restricția sa fie aplicata in continuare in spații publice, piețe, targuri, talciocuri, stații pentru…

- Decizia a fost luata de conducerea UMF Iași, fiind semnata de rectorul D. Vasile Scripcariu.Potrivit deciziei, daca nu s-au vaccinat sau nu au trecut prin boala in ultimele 90 de zile, studenții și profesorii pot prezenta un test PCR sau antigen pentru a participa la examenele din vara lui 2021.Masura…

- Eveniment Doua puncte de vaccinare, la Centrul din incinta Școlii nr. 6 Alexandria martie 2, 2021 12:54 Incepand de luni, 1 martie, in cadrul Centrului de vaccinare din incinta Școlii Nr. 6 Alexandria a fost amenajat și dotat un al doilea punct de vaccinare care respecta reglementarile legale in…