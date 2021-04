Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș a fost aprobat bugetul pentru anul 2021 al județului Mureș. La alcatuirea bugetului, Consiliul Județean a avut in vedere trei principii de baza: dezvoltarea și continuare modernizarilor la instituțiile medicale, depunerea de proiecte europene,…

- Duminica, 18 aprilie 2021 (a cincea din Postul Mare, a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca), Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului liturghisește impreuna cu Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu vicar, la Manastirea „Sfanta Ana” Rohia, Protopopiatul Lapuș. Prezența…

- Aleșii județeni au aprobat joi, 25 martie, in regim de urgența, repartizarea pe anul 2021 a sumei de 38.412.000 de lei catre cele 102 unitați administrative ale județului Mureș. Cea mai mare pondere a sumei, 27.134.000 de lei, reprezinta fondul la dispoziția Consiliului Județean Mureș pentru susținerea…

- Documentatia tehnico-economica și indicatorii tehnico-economici ai investiției „Refacere 1 Pod pe DJ153C (Gurghiu) (HGR 698/2019)", conform Variantei B din studiul de fezabilitate, la valoarea totala a investiției de 2.812.773 de lei, cu TVA, a fost aprobata joi, 25 martie, de plenul Consiliului Județean…

- Salvamont Salvaspeo Mureș a fost vizitat azi de șefii Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc și Kovacs Mihaly Levente. A participat și cainele Tas, colegul celor 10 angajați și 34 de voluntari ai serviciului in intervenții. Tas, ciobanescul olandez a trecut cu succes un nou examen și a primit pentru…

- anunțat miercuri, 17 martie, pe pagina sa de Facebook, faptul ca acorda audiența membrilor societații civile in fiecare zide miercuri. Pentru programari, cei interesați sunt rugați sa apeleze numarul de telefon aferent postarii. "Acord audiența cu programare prealabila in fiecare miercuri intre orele…

- Eliminarea pensiilor speciale a devenit o prioritate a societații romanești și, dupa alegerile din decembrie 2020, chiar a majoritații parlamentare. O lege in acest sens deja a fost votata, iar ea vizeaza eliminarea pensiilor parlamentare, un privilegiu revoltator introdus de PSD in 2015. In ultimul…

- Redacția și administrația cotidianului Zi de Zi este alaturi de Horea Soporan, fost senator social-democrat de Mureș in mandatul 2016-2020, la trecerea in eternitate a mamei sale, Niculina Soporan. "Prin emotia puternica ce se revarsa din inimile indurerate, aducem, un ultim omagiu celei care, prin…