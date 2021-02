Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul Horea Crișovan, o figura marcanta a rock-ului romanesc, implineste astazi 48 de ani, ocazie cu care ii uram un calduros „La Multi Ani!” Artistul nascut la Timișoara a absolvit Liceul de Filologie – Istorie din Timișoara (actualul Colegiu Național Banațean) și, apoi, Facultatea de Litere,…

- Kurt Cobain s a nascut la data de 20 februarie 1967. Kurt Donald Cobain a fost un cantaret, chitarist si compozitor in formatia de muzica rock Nirvana, originara din Seattle, conform wikipedia.org.Cobain s a nascut in Aberdeen, Washington si a avut parte de o copilarie dificila, la care a facut referire…

- Muzica a fost una dintre industriile cele mai lovite de pandemie. Dan Byron, cunoscut pe scena muzicii alternative romanesti, de peste 20 de ani, a povestit pentru Libertatea cum s-a schimbat viata de artist in 2020, despre transarea veniturilor muzicienilor, dar si despre cum se simte un concert cu…

- Asazi, prof. dr. Alexandru I. Badulescu, a trecut in neființa la varsta de 90 de ani, dupa ce și-a dedicat 6 decenii din viața culturii și artei, pe meleagurile prahovene. Nascut in 1929, in comuna Pietroasele, județul Buzau, profesorul a absolvit Conservatorul de Muzica din București- secția Pedagogie,…

- Mircea Bunea implinește astazi frumoasa varsta de 59 de ani, ocazie care ne prilejuiește sa ii uram un calduros „La Multi Ani!”. „Tatalui meu ii placea mult muzica și canta un pic la muzicuța. De chitara m-am apucat prin clasa a IV-a, dupa ce am „taiat-o” cu gimnastica din cauza antrenorului. Am inceput…

- O celebra artista de muzica populara și-a gasit sfarșitul intr-un cumplit accident in Timiș, in timp ce se afla la volan. Tanara interpreta avea doar 22 de ani și era atat catareața, cat și dansatoare intr-un ansamblu folcloric.

- Muzicianul și poetul Daniel Silvian Petre implinește astazi frumoasa varsta de 52 de ani, ocazie cu care redacția PRESSALERT.ro ii ureaza un sincer La Mulți Ani! Nascut in 30 noiembrie 1968 la Timisoara, Daniel – Silvian Petre este o figura binecunoscuta atat pentru proiectele sale muzicale cat si pentru…

- Traian Basescu a acuzat in direct la Realitatea Plus, ca PSD este un partid nascut din genocid, la Revoluție și la Mineriada. Basescu a afirmat ca PSD nu se poate reforma pana cand cele doua dosare nu vor fi soluționate. „PSD-ul nu se poate revendica și va ramane un partid nascut din genocid, la Revoluție…