- Domnule Popa, va rog sa ne spuneți cateva cuvinte despre dumneavoastra. Sunt Ovidiu Popa, am 36 de ani și sunt candidat la Senatul Romaniei din partea Partidului Mișcarea Populara in judetul Timis. M-am nascut in Municipiul Hunedoara, in anul 1984. Pana la varsta de 6 ani am copilarit…

- „A spus prezent de fiecare data cand a fost nevoie”., scriu colegii sai despre asistenta medicala Rodica Anișorac, care s-a angajat pe perioada determinata in cadrul structurii de sprijin epidemiologic din cadrul Spitalului Militar Timișoara. Deși este absolventa a Facultații de Științe Economice din…

- Profesorul universitar Ioan Radu Bot, originar din judetul Satu Mare este noul decan al Facultatii de Matematica din cadrul Universitații din Viena. Ioan Radu Bot s-a nascut la 10 ianuarie 1976 in Satu Mare. A absolvit Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare, iar apoi cursurile Facultatii de…

- Incepand de astazi, studenții de la secțiile de Teologie și Istorie ale Facultații de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universitații de Vest Timișoara vor invața intr-un spațiu nou, recent renovat, situat la kilometrul 0 al ... The post Casa noua pentru doua secții ale Facultații de Litere, Istorie…

- Andreea Carla Loghin este tanara din Targu Mureș care a reușit sa fie prima admisa in Baroul Cluj. Totodata, ea a reușit performanța de a realiza un punctaj foarte mare, fiind al treilea rezultat din țara (92 de puncte). Pentru inceput, spune-ne cateva lucruri despre tine.Salut! Sunt proaspat licențiata…

- Neobositul filosof, sociolog si om de cultura constantean Ibram Nuredin 18 mai 1943 ofera posteritatii un nou titlu pretios pentru istoria pamantului dintre Dunare si Marea Neagra, rod al trudei sale pentru a reliefa identitatea unei etnii protejate si promovate in diversitatea culturala si religioasa…