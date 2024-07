Stiri pe aceeasi tema

- Piețe24 impreuna cu Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” va invita la MidnightMarket ediția a 2-a. Este un concept nou, dedicat exclusiv producatori și artizanilor locali. Midnight Market, cu decorurile sale fascinante și atmosfera vibranta, este un eveniment de noapte care reunește vanzatori,…

- Pe 8 iulie se implinesc 155 de ani de mobilitate urbana in Timișoara și in Romania. Drept urmare, Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) organizeaza, impreuna cu alte instituții, cateva evenimente dedicate sarbatorii in dupa-amiaza acestei zile.

- Societatea de Transport Public Timisoara (STPT) doreste sa faca unele clarificari dupa ce in online au aparut critici vizavi de noua aplicatie, Tranzy. Deși campania electorala s-a incheiat, știrile false și dezinformarea continua sa fie o problema majora, sustin cei de la STPT. Reprezentantii STPT…

- ADVERTORIAL. Compania Maxagro și Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” Timișoara (USVT) au anunțat, marți, un nou parteneriat privind invațamantul dual, practica și internshipul studenților.

- Cea de a X-a ediție a Salonului internațional de invenții și inovații ”Traian Vuia”, este organizata de Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara in parteneriat cu Societatea Inventatorilor din Banat și Consiliul Județean Timiș. Salonul este un eveniment științific devenit un…

- Vizita delegației Asociației Piețelor Croate, condusa de Niko Pervan – președinte și Miljenko Ernoic – secretar, la Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara și Piețe24 a fost o ocazie importanta pentru comunitatea producatorilor noștri. Discuțiile s-au concentrat pe susținerea…

- In perioada 22–26 aprilie 2024, Universitatea de Științele Vieții ,,Regele Mihai I” din Timișoara organizeaza o campanie de promovare a ofertei educaționale a celor 6 facultați, la care vor participa liceeni din Timișoara, cat și din județele invecinate. ,,SAPTAMANA PORȚILOR DESCHISE” la Universitatea…

- Universitatea de Stiințele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara organizeaza in data de 18 aprilie 2024, ora 10:00, in Aula Magna ,,Iulian Dracea” proiectul regional comun cu tema „Realitați si provocari in spațiul Securitații Cibernetice”. Acest proiect este rezultatul colaborarii intre institutii…