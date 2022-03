Aniversare în tabăra de refugiați Razboiul din Ucraina a pus pe drumuri, conform ONU, peste 1,3 milioane de ucraineni. Care au plecat din calea bombelor in mai multe țari europene. In Romania au venit, pana acum, peste 150.000 de persoane. Printre acestea, se numara și Iarina, o fetița de șapte ani, și familia ei, care sunt in tabara de refugiați de la Siret. Acolo, voluntarii romani și personalul medical de urgența au aflat ca e ziua micuței și toata lumea s-a mobilizat, ca sa-i pregateasca o petrecere surpriza. Așa ca, in momentul in care Iarina a ieșit din cortul familiei sale, toți cei prezenți i-au cantat la mulți ani și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

