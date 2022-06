Stiri pe aceeasi tema

- Fostul basist Alec John Such, membru fondator al legendarei trupe rock americane Bon Jovi, a murit la varsta de 70 de ani, a anunțat grupul, conform BBC. Such a cantat alaturi de ei din 1983 pana in 1994, cand formația a avut hituri precum You Give Love a Bad Name, Livin’ on a Prayer și […] The post…

- Tibi Gajdo, muzicianul timișorean care a facut parte din prima formula a trupei Cargo, implinește astazi 57 de ani, ocazie cu care alaturi de melomani și redacția Pressalert.ro ii ureaza un sincer La Mulți Ani! Artistul provine dintr-o familie muzicala, iar fascinația pentru aceasta arta i-a venit in…

- Lumea muzicii romanești e din nou in doliu. Din pacate, un mare cantareț a plecat dintre noi la varsta de 76 de ani lasand in urma sa multa durere. Acum familia se pregatește de inmormantare.

- Tobarul formației Implant pentru Refuz, Alexandru Hera implinește astazi 36 de ani, ocazie cu care ii uram un sincer La Mulți Ani!. Artistul și-a inceput cariera intr-o formație numita Sine Die, iar mai apoi a trecut prin My Shadow, SART, The Egocentrics, Mike Altrin și IPR și este o figura binecunoscuta…

- Muzicianul aradean Teo Boar, o figura cunoscuta a rock-ului romanesc, membru in formațiile Pacifica, Mircea Baniciu Band și The Blue Workers, implineste astazi 57 de ani, ocazie cu care ii uram un calduros „La Multi Ani!” Nascut la Arad, pe 29 martie 1965, Teo Boar (pe numele lui complet Lucian Teofil…

- Taylor Hawkins, bateristul legendarei trupe rock Foo Fighters, a murit la varsta de 50 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Doliu in muzica populara din Romania! Indragitul cantareț Pavel Cebzan s-a stins din viața la varsta de 77 de ani. Artistul a studiat clarinetul și fluierul inca de la o varsta frageda și a cantat alaturi de nume mari din lumea muzicii.

- FOTO: Veteranul de razboi Moga Gheorghe, din Sebeș, a implinit 99 de ani. „Lumea are nevoie de dragoste și pace” Veteranul de razboi, maior (rtg) Moga Gheorghe din Sebeș, a implinit miercuri varsta de 99 de ani. „S-a nascut la Ghirbom, in 9 martie 1923, iar din 1963 locuiește in Sebeș, cu fiica sa.…