Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de naștere a legendei muzicii rock romanești Nicu Covaci va fi sarbatorita la Timișoara cu un eveniment special, care se va desfașura exact in seara in care indragitul artist implinește 75 de ani, in 19 aprilie. Nascut la Tiimișoara artistul a inceput din copilarie sa studieze pianul, acordeonul,…

- Tobarul formației Implant pentru Refuz, Alexandru Hera implinește astazi 36 de ani, ocazie cu care ii uram un sincer La Mulți Ani!. Artistul și-a inceput cariera intr-o formație numita Sine Die, iar mai apoi a trecut prin My Shadow, SART, The Egocentrics, Mike Altrin și IPR și este o figura binecunoscuta…

- Muzicianul aradean Teo Boar, o figura cunoscuta a rock-ului romanesc, membru in formațiile Pacifica, Mircea Baniciu Band și The Blue Workers, implineste astazi 57 de ani, ocazie cu care ii uram un calduros „La Multi Ani!” Nascut la Arad, pe 29 martie 1965, Teo Boar (pe numele lui complet Lucian Teofil…

- Doliu in muzica populara din Romania! Indragitul cantareț Pavel Cebzan s-a stins din viața la varsta de 77 de ani. Artistul a studiat clarinetul și fluierul inca de la o varsta frageda și a cantat alaturi de nume mari din lumea muzicii.

- FOTO: Veteranul de razboi Moga Gheorghe, din Sebeș, a implinit 99 de ani. „Lumea are nevoie de dragoste și pace” Veteranul de razboi, maior (rtg) Moga Gheorghe din Sebeș, a implinit miercuri varsta de 99 de ani. „S-a nascut la Ghirbom, in 9 martie 1923, iar din 1963 locuiește in Sebeș, cu fiica sa.…

- Doliu in lumea muzicii. El era cunoscut drept ,,regele disco-ului" și a murit la varsta 69 de ani. Artistul a fost internat in spital in ultima luna, iar din pacate, marți s-a stins din viața.

- Este doliu imens in lumea muzicii! Un alt nume celebru s-a stins din viața. Lata Mangeshkar, una dintre cele mai indragite cantarețe din India, care a cantat coloana sonora pentru sute de filme Bollywood, a murit la varsta de 92 de ani.