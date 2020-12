Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul intentioneaza sa investeasca peste 124 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructuri scolare, banii urmand sa provina din contactarea unui imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si suplimentarea...

- Mediul de afaceri din Republica Moldova va continua sa obțina sprijin in condițiile pandemiei COVID-19. In acest scop este planificata suma de 15 milioane dolari SUA, care va fi alocata in cadrul unor proiecte finanțate de Asociația Internaționala pentru Dezvoltare și Banca Internaționala pentru Reconstrucție…

- Premierul Orban da asigurari ca salariile angajaților la stat nu vor scadea: ”Obiectivul Guvernului nu este taierea salariilor, ci cresterea veniturilor romanilor” Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Suceava, ca obiectivul Guvernului pe care il conduce nu este taierea salariilor,…

- In acest sens, in ședința de astazi, 18 noiembrie, Comisia politica externa și integrare europeana a decis sa propuna Parlamentului ratificarea Acordului de imprumut intre Republica Moldova si Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) privind al doilea Proiect de imbunatațire a…

- Frația dintre PNL și USR blocheaza activitatea Senatului, acuza președintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc. „Astazi (marți -n.r.), in Plenul Senatului, trebuia sa ratificam Acordul de imprumut (Program pe baza de rezultate in sectorul sanitar din Romania) intre…

- Sistemul termoelectric din Chișinau va fi eficientizat in cadrul unui proiect in valoare de 92 milioane de euro. Republica Moldova a semnat cu Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) Acordul de Imprumut privind cel de-al doilea Proiect de imbunatațire a eficienței sistemului de…

- Fondul Monetar International si-a imbunatatit estimarile privind evolutia economiei romanesti. Cu cat scade PIB-ul in acest an Fondul Monetar International (FMI) si-a imbunatatit, usor, estimarile privind evolutia economiei romanesti atat in acest an cat si anul urmator, arata cel mai nou raport "World…

- Statele cu economii emergente si aflate in curs de dezvoltare din Europa si Asia Centrala s-ar putea confrunta cu o scadere economica cu pana la 4,4% pana la sfarsitul anului curent, ceea ce reprezinta cea mai severa recesiune de la criza financiara globala din 2008, conform celei mai recente actualizari…