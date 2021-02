ANIVERSARE! 10 ani de la infiintarea NEWS BUZAU - "O ALTFEL DE PRESA!"! SARBATORITI CU NOI!

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat sambata mai multe masuri in sistemul sanitar, intre care infiintarea unui fond national pentru siguranta pacientilor in spitale si schimbarea strategiei de vaccinare.

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei de 19 ianuarie sint: 19 ianuarie — a 19-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 346 de zile. Sarbatori religioase…

- 55 de ani de la inființarea „Teatrului Popular” la Sighetu Marmației !!! In Maramureșul voievodal a existat o mișcare teatrala a carei inceputuri ne este greu sa o determinam. Datorita activitați teatrale desfașurate de-a lungul anilor in Sighetu Marmației, Comitetului ce Cultura și Arta al Romaniei…

- IPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, susține ca nu exclude infiintarea unor alte protopopiate, „insa nu acum, ci dupa castigarea Fondului Bisericesc". In cadrul rubricii „Raspunsul Ierarhului", de pe pagina oficiala a Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, IPS ...

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei de 23 decembrie sint: 23 decembrie — a 358-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 8 de zile. Sarbatori religioase…

- Anul acesta, s au implinit 69 de ani de la infiintare Arhivelor din Constanta. ZIUA de Constanta va prezinta principalele momente ale organizarii Serviciului, incepand cu anul 1951, cand a fost infiintata Sectia Regionala a Arhivelor Statului Constanta. Din data de 25 noiembrie 2009 institutia a devenit…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei de 26 noiembrie sint: 26 noiembrie — a 331-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pina la sfirsitul anului au ramas 35 de zile. Sarbatori…

- Rochia de la nunta sa, eveniment ce a avut loc anul trecut, este licitata pentru a contribui la modernizarea Secției de Pediatrie, din cadrul Spitalului Municipal din Campulung -Muscel. Loc unde bruneta (34 ani) s-a nascut. Licitația este in curs in mediul online, iar persoanele care iși doresc sa…