ANITP: Multe persoane vulnerabile pleacă la orice ofertă muncă, fără minime măsuri de precauţie Multe persoane vulnerabile aleg sa plece catre orice oferta de munca, fara sa-si ia minimele masuri de precautie, iar dupa 15 mai este posibil ca numarul acestor situatii sa creasca, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane (ANITP). "Pandemia de coronavirus cu care ne confruntam are efecte multiple, inclusiv in plan economic si social, iar masurile impuse de autoritati, in cadrul efortului general de a limita raspandirea virusului, au afectat cererea si oferta de pe piata fortei de munca. (...) Un numar destul de mare al victimelor traficului de persoane din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

