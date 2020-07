Anita Ramona a lansat un nou single inspirat din cultura zen VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata britanica Duffy a lansat piesa „River in the Sky”, al doilea single al ei aparut anul acesta dupa o pauza indelungata, anunța news.ro.Aproximativ zece ani, Aimee Anne Duffy a stat departe de lumina reflectoarelor. In luna februarie a acestui an, a povestit intr-un mesaj publicat…

- Lady Gaga a lansat cel de-al saselea material discografic din cariera – Chromatica. Albumul a debutat pe primul loc in topul iTunes in 58 de tari. “Chromatica” include 16 track-uri, printre care colaborarile cu Ariana Grande, Elton John si Blackpink si a fost produs de catre Bloodpop si Lady Gaga. Single-ul…

- Inspirat de cultura tradiționala japoneza, fashion și iubire, Wabi_Sabi este un nou duo de producers din Europa de Est. Cu un simț foarte dezvoltat de a descoperi frumusețea in imperfecțiune, Wabi_Sabi imbina teme electronice cu diferite elemente artistice. „Signorina Molto Bella” este prima piesa lansata…

- Dupa ce a colaborat pentru prima oara cu Jacobo Ostos pentru „Jangueo”, Yasiris continua calatoria muzicala internaționala alaturi de Cat Music Latin și lanseaza „Mi suerte”, o piesa de suflet pentru cei care au trait o poveste de iubire, dar norocul nu a fost de partea lor. Compusa de Yasiris și produsa…

- Filmul „The New Mutants”, un nou spin-off inspirat din franciza „X-Men”, va fi lansat in aceasta vara in circuitul cinematografic dupa mai multe amanari succesive, pe 28 august, informeaza joi contactmusic.com. Noul lungmetraj, asteptat cu nerabdare de fanii francizei „X-Men”, va fi disponibil spre…

- Calin Pop, vocalistul si chitaristul trupei ''Celelalte Cuvinte'', a lansat vineri single-ul ''Vapaia'', prima piesa din noul sau proiect ''Cutia cu secrete''. "Astazi am deschis sesiunea noului album 'Cutia cu secrete' cu un material nou. (...)…

- Formația timișoreana Thy Veils a lansat piesa „Next Forever”, prin care invita publicul intr-o noua dimensiune artistica, formulata cu o intenție clara, complet diferita ca esența dar asemanatoare ca și plan de calatorie cu precedenul capitol creativ, Neoradiant. „In contextul explorarilor Thy Veils,…

- Muzicianul american Bob Dylan a lansat joi single-ul „I Contain Multitudes”, al doilea in decurs de trei saptamani.Daca titlul „Murder Most Foul”, lansat la finalul lunii trecute, a fost imprumutat de la Shakespeare, acesta a provenit de la Walt Whitman, potrivit news.ro. Cele doua…