Anita Nitulescu, Eurolife ERB Asigurari: Apetitul romanilor pentru asigurari de viata a crescut si speram sa devina o constanta. Statul trebuie sa dea siguranta cadrului de reglementare in asigurari

- Zeci de persoane au participat astazi la Constanta la Marsul pentru viata 2018 O lume pentru viata. Evenimentul a avut ca punct de plecare Catedrala Arhiepiscopala Sf APostorli Petru si Pavel din Constanta. La mars au participat femei cu copii, barbati, dar si preoti. Masurile de siguranta au fost asigurate…

- Statul roman nu a incasat nicio taxa pentru circa 16% din tigaretele consumate anul trecut in Romania, ceea ce inseamna ca 2,8 miliarde de lei (echivalentul a 640 milioane de euro) au ajuns la retelele de contrabanda, potrivit unui comunicat al unui producator de tigari remis miercuri AGERPRES . Peste…

- In Norvegia autoritațile au intervenit pentru ca un copil de doi ani și jumatate sa poata primi unul dintre cele mai scumpe tratamente din lume. Micuțul sufera de o forma rara de atrofie musculara. Evoluția maladiei poate fi ținuta sub control de un medicament injectabil.

- Patronul unui depozite de marfuri alimentare en-gros, din Constanța, risca sa ramana fara produse in valoare de sute de mii de lei dupa ce comisarii de la Protecția Consumatorilor au descoperit ca erau depozitate in curte, pe un ger naprasnic. Iar la București, dupa un control la Piața de Gros, s-au…

- Energizer este un brand recunoscut, in principal, pentru bateriile si accesoriile electrice pe care le produce. Recent, compania a lansat si o gama de smartphone-uri, distribuita in Romania prin Avenir Telecom. Lineup-ul Energizer cuprinde terminale pentru toate buzunarele.

- Teribilism fara margini pentru un adolescent care s-a agațat de autobuz in Constanța ca sa nu plateasca bilet. Tanarul și-a pus viața in pericol și nu s-a gandit vreo clipa ca iși pune viața in pericol. Cascadoria baiatului a fost filmata de un șofer aflat in trafic.

- Scrisul urât al medicilor a ajuns sa dauneze grav sanatații. O demonstreaza aceasta rețeta eliberata unui copil de doi ani din Constanța. În zadar a încercat farmacista sa descifreze medicamentele prescrise. Am cerut și ajutorul pe un grup din mediul virtual în care…

- In ianuarie, ANRE a majorat pretul reglementat al gazelor pentru populatie, recunoscand furnizorilor un pret mai mare de achizitie a preturilor din piata. Insa furnizorii au in ofertele pentru piata concurentiala preturi mai mici decat cele recunoscute de ANRE. Autoritatea de Reglementare in domeniul…