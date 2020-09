Anișoara Stănculescu – ,,Să dăm posibilitatea craiovenilor să decidă asupra minim 10% din bugetul local” Toți candidații la primaria Craiova vorbesc de smart-city, ceea ce e un lucru bun. Sa digitalizam serviciile publice, sa ușuram viața cetațenilor in raport cu administrația, sa avem un trafic inteligent, sa avem aplicații diverse prin care sa ne planificam mai bine viața in oraș, de la parcari la timpul liber și multe altele. Un smart city inseamna inainte de toate acestea un oraș in care cetațenii pot decide asupra unei parți din bugetul local. Prin metoda bugetarii participative. O susțin și ma voi bate pentru ea la Primaria Craiova. DE CE MA VOI LUPTA PENTRU DREPTUL CRAIOVENILOR DE A DECIDE… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

