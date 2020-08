Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat, miercuri seara, la Antena 3 ca, in conditiile unui scenariu verde, prezenta elevilor la scoala este obligatorie și parinții trebuie sa-și trimita copiii la cursuri chiar daca le este frica de coronavirus.Citește și: Tradare fara precedent la…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat miercuri la Antena 3, intrebata daca la gradinița și in clasele primare, la cei mai mici copii, se va purta masca de la 14 septembrie, ca aceasta decizie trebuie luata de Ministerul Sanatații.„Prin lege masca este obligatorie de purtat. Daca va…

- "Masca este obligatoriu de purtat, prin lege. La examene nationale, elevii au purtat masca", a spus Monica Anisie. In cazul copiilor din clasele mai mici, Monica Anisie a precizat ca "aici, trebuie sa decida Ministerul Sanatații". "Ministerul Educatiei a asigurat pana acum pentru fiecare unitate…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei, a explicat cum vor decurge cursurile in vreme de pandemie, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca noul an scolar va incepe pe 14 septembrie, in conditii speciale, in zonele in care exista focare de COVID-19. Citeste si: Ministrul Educatiei: Este foarte…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca in fiecare scoala au fost elaborate trei scenarii in functie de numarul de bolnavi din localitate. Decizia finala va fi luata local de Comandamentul judetean pentru Situatii de Urgenta, a spus presedintele. Scenariul verde presupune ca toti elevii merg la scoala,…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie a delcarat ca pentru anul 2020-2021, guvernul ar avea de gand sa dea o ordonanta de urgenta cu privire la educatia copiilor in pandemie. Citeste si: Ministrul Educatiei, Monica Anisie: Sunt sanse mici ca scoala sa inceapa in regim normal din toamna. Ce scenarii…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis luni menținerea valabilitații listei cu țari pentru care nu se impune izolare sau carantina pentru cetațenii care sosesc din statele respective.

- Monica Anisie a anunțat ce elevi se vor putea reintoarce la școala, dupa data de 15 mai. Ministrul Educației a mai anunțat și ca ordinul privind revenirea elevilor in unitațile de invațamant va fi semnat saptamana viitoare.