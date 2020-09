Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat ca zilnic va avea videoconferinte cu Inspectoratele Scolare, pentru a pregati deschiderea noului an scolar, iar unitatile de invatamant vor trebui sa aiba stocuri de masti pentru elevii care nu au sau carora li se rup cele pe care le poarta.

- "Avem videoconferinte des, am avut si ieri o videoconferinta cu inspectorii scolari, am analizat cat de pregatite sunt scolile. Pana pe 14 septembrie scolile trebuie sa se pregateasca sa-si primeasca elevii. Acum trebuie sa ne pregatim respectand normele sanitare impuse de ghidul pe care Ministerul…

- Ministrul Educatiei a explicat faptul ca profesorul isi va desfasura normal activitatea in clasa, singurul lucru diferit constand in faptul ca se va conecta la o platforma inainte de predarea lectiei. Citeste si:Scolile sunt pregatite in proportie de 80% pentru inceperea anului scolar. Anuntul…

- Dupa ce Ludovic Orban le-a cerut ministrului Educatiei si ministrul Sanatatii, la inceputul sedintei de guvern de luni, sa finalizeze ordinul comun pentru a stabili regulile dupa care vor incepe școlile, Monica Anisie si Nelu Tataru urmeaza sa anunte noile masuri asteptate atat de profesori, cat…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, miercuri seara, la B1 TV, ca spera ca primele tablete pentru elevi sa ajunga pana pe 10 septembrie."Ministerul Educației se ocupa de procesul de invațamant, dar nu de achiziția de tablete. Ministerul Educației a elaborat caietul de sarcini și…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a declarat ca amanarea inceperii noului an școlar nu este necesara in acest moment. Cum se vor relua școlile in septembrie. Anunțul oficial al Ministerului In urma cu o saptamana Ministrul Educației, Monica Anisie a vorbit despre cum se vro desfașura cursurile din toamna.…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a emis Ordinul care reglementeaza acordarea locurilor distincte pentru elevii cu CES din scolile speciale si cele de masa, peste numarul de locuri din unitatile respective de invatamant, anunța news.ro.”In contextul parteneriatului dintre Ministerul Educatiei…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a cerut introducerea pe ordinea de zi a ședinței de guvern de marți a unui proiect de Hotarare de Guvern care prevede construcția de toalete pentru 375 de școli și gradinițe. Proiectul de act normativ fusese pus in dezbatere publica de Ministerul Educației pe 12 iunie.…