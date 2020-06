Stiri pe aceeasi tema

- Probele pe care elevii au apucat sa le dea inițial vor fi recunoscute la sesiunile speciale ale Evaluarii Naționale și Bacalaureat, organizate pentru cei care, din motive de sanatate, nu vor putea participa la prima sesiune, a declarat la Digi24 ministrul Educației, Monica Anisie. „Nu se reiau probele…

- Monica Anisie, ministrul educației și cercetarii, a aprobat ordinul privind organizarea sesiunilor speciale de Evaluare Naționala și Bacalaureat pentru absolvenții care nu vor putea participa la prima sesiune, în vederea asigurarii egalitații de șanse,

- O sesiune speciala a examenului de Bacalaureat ar putea fi organizata la inceputul lunii iulie pentru elevii care din motive medicale sau care au temperatura peste 37,3 grade, in ziua examenului, nu pot susține probele care debuteaza pe 22 iunie. Ministrului Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, luni,…

- Elevii care urmeaza sa dea examenul de bacalaureat și care au probleme de sanatate la prima sesiune vor putea susține aceasta testare intr-o sesiune speciala, a spus premierul Ludovic Orban. „Am avut o discutie cu doamna ministru al Educatiei, Monica Anisie, si mi-am dat acordul, ca e clar ca pentru…

- Elevii aflati in izolare sau confirmati pozitiv pentru COVID-19 vor sustine probele de Evaluare Nationala conform unei proceduri speciale elaborate de Ministerul Educatiei, se arata intr-un ordin al ministrului Monica Anisie publicat vineri in Monitorul Oficial. ‘Pentru elevii care solicita si primesc…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie , a anunțat ca, in condițiile unei medii sub 5,00 pe primul semestru, elevii in cauza nu risca sub nicio forma corigența pe vara, intrucat evaluarea pe semestrul al II-lea va fi facuta astfel incat toti elevii sa poata trece anul. Vor da o lucrare, vor fi puși sa faca…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat marti ca probele scrise ale Evaluarii Nationale si examenului de Bacalaureat ar putea fi organizate in luna iulie. “In functie de data la care se vor relua cursurile, probele scrise ale Evaluarii Nationale si ale examenului de Bacalaureat ar putea fi organizate…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat, marti, ca examenele de Evaluare Nationala si Bacalaureat ar putea fi organizate in luna iulie, in functie de durata starii de urgenta. Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat ca data exacta de reluare a cursurilor in invatamantul preuniversitar si…