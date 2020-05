Anisie: 150 milioane lei din fondul statului, pentru tablete destinate elevilor Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca a prezentat joi in sedinta de guvern un proiect de hotarare prin care sa se aloce 150 de milioane de lei pentru copiii din mediile dezavantajate, care nu au acces la tehnologie si care au pastrat cu dificultate legatura cu cadrele didactice in aceasta perioada. ‘In aceasta seara, in sedinta de guvern, am prezentat un proiect de hotarare de guvern prin care sa se aloce bani de la fondul statului pentru achizitionarea de echipamente tocmai pentru acesti copii din mediile defavorizate. Prin urmare, 150 de milioane de lei pentru acesti copii de care… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

