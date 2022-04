Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul IT din România s-a dezvoltat cumva sub radar, fara sa fie sustinut activ de Guvern, dar a aratat clar ca atunci când statul nu intervine se întâmpla si lucruri bune, a declarat, miercuri, presedintele Senatului, Florin Cîtu, la evenimentul de prezentare a unui…

- Aproximativ 104.000 de angajați din IT sunt scutiți în România de la plata impozitului pe venit, ca urmare a activitații de creare de programe pentru calculator, dar aceștia aduc de circa doua ori mai multe contribuții la bugetul de stat, comparativ cu media naționala, arata un studiu al…

- Industria de software si servicii aduce un aport de circa 6,2- din PIB, ceea ce insumeaza circa 13,6 miliarde euro, arata un studiu al Asociatiei Patronale a Industriei de Software si Servicii (ANIS), potrivit caruia un angajat IT contribuie la bugetul de stat dublu fata de medie. Asociatia Patronala…

- Companiile din industria IT se pot inscrie pana pe data de 11 februarie 2022 in competitia "Premiile de Excelenta ale industriei IT" - editia 2022, ce va premia cele mai interesante proiecte din domeniu, a anuntat, luni, Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS), organizatorul…