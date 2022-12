ANIS are un nou Director Executiv

Stiri pe aceeasi tema

- Industria IT este una dintre cele mai performante din Romania, cu o creștere anuala peste media economiei, și care a ajuns sa valoreze in prezent peste 9 miliarde euro, dublu fața de 2015. ANIS, Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii, anunța rezultatele celui mai recent studiu desfașurat…

