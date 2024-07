Animest.19: între 4 – 13 octombrie, redescoperim orașul împreună ????️ De ce iubim orașul? Ce ne incanta, incita și entuziasmeaza la viața urbana? Sau, din contra, ce nu ne place, ne sufoca, obosește, limiteaza? Acestea sunt cateva dintre intrebarile pe care tema celei de-a 19-a ediții a Festivalului Animest le propune spre explorare publicului, printr-un vast program de proiecții, evenimente speciale, intalniri cu invitați din intreaga lume și programe dedicate artiștilor. Dupa ce ultima ediție a inregistrat peste 15.000 spectatori in fața ecranelor, Festivalul Internațional de Film de Animație revine pe marile ecrane din București intre 4 – 13 octombrie. Incepand… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

