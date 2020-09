Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul KINOdiseea - editia a 12-a, care aduce pe marile ecrane cele mai noi filme pentru copii, va avea loc exclusiv in aer liber, incepand de joi si pana pe 11 octombrie, la Bucuresti. Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis, miercuri, AGERPRES, in programul festivalului se regasesc…

- Expedierea unui vaccin anti-Covid 19 in intreaga lume va fi „cea mai mare provocare din istoria transportului”, susțin reprezentanții industriei aeriene. Intreaga cantitate reprezinta echivalentul a 8.000 de Boeing 747 și este nevoie de de o planificare foarte atenta.Vaccinul anti-Covid 19…

- O expozitie despre istoria sindicatului „Solidaritatea” din Polonia anului 1989 este prezentata de Muzeul National de Arta al Romaniei si Institutul Polonez din Bucuresti in Piata Revolutiei, anunța news.ro."A 40-a aniversare a revolutiei Solidaritatea” poate fi vazuta in aer liber, pana la…

- Celebra actrița Magda Catone s-a alaturat echipei PNL Sector 2 și va candida pentru o funcție de consilier local, fiind dealtfel prima pe aceste liste, dupa cum anunța formațiunea pe rețeaua de socializare. Sursa: Facebook „Ieri s-a alaturat echipei PNL Sector 2 renumita actrița a…

- Biblioteca Academiei Romane este o biblioteca din Bucuresti, infiintata la data de 6 august 1867, care functioneaza sub egida Academiei Romane. Primul spatiu in care Biblioteca Academiei si a desfasurat activitatea a fost in localul Universitatii, unde era si sediul Societatii.Scopul declarat al bibliotecii…

- ​Cum au evoluat prețurile locuintelor, în iulie, într-o lume afectata de pandemie si influentata de Noua Casa ● Iulian Stanciu. Cum te sui pe un val de oportunitate ● Ce și cât înseamna, de fapt, majorarea cu 10% a punctului de pensie ● "Cat de prost sa fii sa stai ore in…

- Compania Blue Air a anuntat ca va relua zborurile de pe Aeroportul International Timisoara pe cea mai cautata destinatie. Vor fi nu mai putin de zece zboruri pe saptamana pe ruta spre Bucuresti. Decizia face parte din campania „Zboara in tara” in cadrul careia compania a anuntat reluarea zborurilor…

- De marti, mecanicii auto din Romania au o zi a lor. ZIUA MECANICILOR AUTO celebreaza pasiunea și dedicarea cu cu care meseriașii din industria automotive au grija, zi de zi, de siguranța și confortul celor din spatele volanului. Aniversarea va fi marcata printr-un show special: Radu Palanița, caștigatorul…