Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul 11 al celui mai urmarit show culinar din Romania, Chefi la cuțite, va avea premiera maraton luni, marți și miercuri, 27, 28 și 29 martie, de la 20:30, la Antena 1. Emisiunea poate fi urmarita și pe AntenaPLAY!

- Curaj, unitate, inima, incredere și puțina șansa! De asta au nevoie jucatorii lui Edi Iordanescu sa ajunga dupa opt ani la Euro. Andorra - Romania, prima partida din Preliminariile Euro 2024, va fi live pe Antena 1 și AntenaPLAY și liveTEXT și VIDEO pe a1.ro, sambata de la ora 21:45.

- Echipele care au intrat in ediția de America Express de pe 8 martie 2023 la cursa pentru ultima șansa, difuzata pe Antena 1 si AntenaPLAY, au fost: Puya și Melinda, Jean Gavril și Dinu, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru. Concurenții au avut parte de noi experiente inedite. De data aceasta au invațat…

- Sferturile Cupei Franței au fost in format LIVE VIDEO, exclusiv in AntenaPLAY. Partidele Marseille – Annecy 2-2 (6-7 d.l.d.), Nantes – Lens 2-1 și Toulouse – Rodez 6-1, din sferturile de finala ale Cupei Franței, au putut fi urmarite, in format live text si pe site-ul nostru. Sferturile Cupei Frantei…

- Olympique Marseille – PSG e azi, de la ora 22:10, in exclusivitate in AntenaPLAY. Meciul inceputului de an din Hexagon se desfasoara in optimile Cupei Frantei. Va fi a 12-a intalnire dintre cele doua cluburi uriase din Ligue 1 in Cupa. PSG a castigat 10 dintre cele 11 dueluri din Cupa Frantei, punand…

- Cea de-a IX-a ediție a programului SuperCoders, dezvoltat de Orange Romania in parteneriat cu Fundația Orange și Simplon Romania, a inceput in luna octombrie 2022 și a inregistrat un numar impresionant de participanți: 2300 de copii au luat parte la acțiunile desfașurate in primele doua etape ale programului,…

- Lyon a invins-o cu 3-0 pe Chambery și s-a calificat in optimile Cupei Frantei Angers s-a impus si ea in partida cu FCOSK! Spectacolul total, in exclusivitate in AntenaPLAY. Patru partide din Cupa Frantei au fost transmise astazi pe AntenaPLAY, cat si in format live score, pe AS.ro. Ziua de fotbal s-a…

- Luna ianuarie aduce producții și produse noi in platforma AntenaPLAY. Premierele lunii țin cont de toate gusturile, astfel ca abonații se vor bucura de filme, seriale și competiții sportive, pe langa debuturile show-urilor lor favorite de la Antena 1. Pre