Stiri pe aceeasi tema

- Petru Avram a renunțat la șefia Administrației Bazinale de Apa Prut-Barlad, la doua zile dupa ce DNA l-a pus sub urmarire penala pentru abuz in serviciu. Demisia intervine in urma scandalului legat de chelnerița care a ajuns inginer la Apele Romane.

- Directorul Administratiei Bazinale de Apa Prut-Barlad, Petru Avram, care s-a caracterizat ca fiind un „animal politic”, si-a inaintat demisia, dupa ce in urma cu doua zile a fost pus sub urmarire penala de catre DNA pentru abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive. De asemenea, primarul orașului…

- Petru Avram, șeful liberal al Administratiei Bazinale de Apa Prut Barlad, a demisionat miercuri, 28 aprilie, de la șefia instituției, dupa ce fusese pus sub acuzare de DNA pentru abuz in serviciu, informeaza publicația Dezvaluirea. Avram e acuzat in dosarul legat de angajarea ilegala a unei tinere fara…

- Procurorii DNA de la Iași au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de mai mulți suspecți, in legatura cu demersurile facute la angajarea fictiva a doua persoane la primaria comunei Vatra Moldoviței (jud Suceava), in scopul de a le detașa, cu incalcarea prevederilor legale, la Administrația…

- Angajarile la primarii de comuna, urmate de detașari in instituții importante la oraș, par a fi o practica in administrație. Totul se face pe linie de partid. Sunt și oameni pe care nu i-a vazut nimeni la program, iar salariul le este dus acasa. Este si cazul unui apropiat de-al lui Petru Avram, despre…

- O alta inregistrare din interior, obtinuta de Recorder, arata ca directorul Petru Avram il considera pe Musteata „o problema" pentru ca "nu se puteau face interventii" la el atunci cand se organizau concursuri. Vicepresedinte PNL Iasi, Petru Avram, cumatrul seful CJ, Costel Alexe, continua sa ocupe…

- In schimb, șeful instituție, cel care a impus angajarea femeii și care a ajuns pe post pe filiera politica a ramas in continuare in funcție. Marturia agresorului din parc. A cedat in fața polițiștilor. Mama baiatului: Nu e prima data Anunțul privind demisia tinerei care a aparut in reportajul…

- Fosta chelnarita care fusese angajata la Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad a demisionat, in urma materialului Recorder. Postul inginerului Gabi Musteata, care s-a opus angajarilor politice si a vorbit cu jurnasistii a fost desfiintat, acesta fiind lasat sa plece dupa o experienta de 25 de…