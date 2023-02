Animalul pentru care sexul este echivalentul pedepsei cu moartea Pentru pisica marsupiala nordica, sexul este echivalentul pedepsei cu moartea! Acest mic animal din nordul Australiei se reproduce o singura data inainte de a muri (semelparitate). Un studiu publicat in jurnalul Open Science al Royal Society ofera o teorie: masculii renunta la somn pentru mai mult sex, iar acest lucru ar putea sa ii ucida, relateaza BBC si AFP. Masculii sunt epuizati literalmente la copularea cu femelele, pana la punctul de a pune in pericol insasi supravietuirea speciei. In schimb, femelele pot supravietui pana la patru sezoane de reproducere. Pentru a-si dovedi teoria, cercetatorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

