Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii au dezgropat o relicva religioasa "semnificativa" care il infațișeaza pe Moise primind cele 10 porunci, dar și pe Iisus Hristos inalțandu-Se. Piesa, veche de peste 1500 de ani, aduce o noua lumina asupra creștinismului acelor vremuri.

- Temperaturile extreme au dat peste cap zborurile in toata Europa. Mai multe zboruri au inregistrat intarzieri uriașe, atat la Plecari, cat și la Sosiri. Oamenii si-au stricat vacantele, pentru ca n-au mai ajuns la timp in destinațiile favorite. Pasagerii iși pot recupera banii Oamenii trebuie sa știe…

- A fost gasit cel mai vechi vin din lume, inca intact. In vechea necropola romana din Carmo, in ceea ce este acum Spania, arheologii au descoperit un vas cu vin, inca sigilat și inca plin de lichid, dupa aproximativ 2.000 de ani. Interesant este ca recipientul cu vine este, de fapt, o urna funerara in…

- A inceput numaratoarea inversa pentru intrarea in exploatare comerciala a noului terminal de gaze naturale lichefiate de la Alexandroupoli, din Grecia. Potrivit informațiilor, testele in desfașurare sunt pe drumul cel bun și se preconizeaza ca vor fi finalizate in urmatoarele doua saptamani. Terminalul…

- Cetatea Devei este una din cele mai insemnate fortificații medievale transilvanene, ridicata pe un deal aflat acum in mijlocul orașului la jumatatea secolului al XIII-lea, dupa marea invazie tatara din 1241, cel mai probabil de regele maghiar Bela al IV-lea. Ea avea menirea de a pazi intrarea dinspre…

- Cafeaua este cel mai bun elixir al dimineților noastre, cu toate ca mulți spun ca nu ar trebui sa bem la primele ore. Dar, cei care inca au aceasta practica trebuie sa uite de scorțișoara, deoarece avem ingredientul secret care schimba total gustul cafelei. Iar ca bonus, ii da o aroma de 3 ori mai […]…

- Magia NEVERSEA revine pe litoralul romanesc La Constanta, pe 9 mai, organizatorii festivalului sustin o conferinta de presa la restaurantul The View din municipiu, unde se vor oferi informatii in exclusivitate despre noua editie a festivalului ndash; artistii din lineup si noua identitate.La conferinta…

- Delta Dunarii este unica in Europa și, probabil, este cel mai frumos loc din Romania. Pentru turiștii din Romania sau din strainatate, accesul in Delta Dunarii era un adevarat coșmar, dar lucrurile incep sa se schimbe. CJ Tulcea a inaugurat noul Aerport din Tulcea, care a fost modernizat și i-a fost…