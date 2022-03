Animalele se salvează reciproc! Cazuri uimitoare de ajutor reciproc între animale (Video) Imagini uimitoare care arata cum animalele se salveaza și se ajuta reciproc in situații periculoase și complicate. In fiecare zi pe planeta noastra se intimpla cele mai neașteptate lucruri. Unele dintre acestea pot fi explicate prin știința, altele prin cuvinte simple, iar altele depașesc rațiunea. In aceasta ediție va vom prezenta cele mai extraordinare momente in care animalele se salveaza re Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de-a dreptul neașteptate au fost surprinse la o benzinarie din Slatina in aceasta seara. Odata cu scumpirile extravagante, șoferii din toata țara s-au indreptat in cel mai scurt timp catre benzinariile din orașe. S-au format cozi imense, iar un șofer a fost surprins in timp ce umplea cu combustibil…

- Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) informeaza despre derogarea temporara pentru introducerea de animale, altele decat animalele de companie, pe teritoriul UE, care nu indeplinesc in totalitate conditiile de introducere in Uniunea Europeana, cu condiția…

- Momente emotionante si deopotriva ravasitoare la Filiala Botosani a Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania. "Nu pot sa descriu in cuvinte dramatismul ce a marcat ziua de ieri, care s-a incheiat astazi dimineata la ora 4.00", spune Daniel Hliban, presedintele ANSR Botosani. "Am fost efectiv asaltati,…

- Imagini neobisnuite intr-un sat din Maramures. Un sofer a surprins cu camera de bord mai multi lupi care se plimbau nestingheriti pe sosea. Animalele s-au speriat cand au vazut farurile masinii si au luat-o la fuga. Cel mai probabil, lupii au coborat de pe munte pentru a cauta mancare. Satul in care…

- Animalele au fost filmate cu telefonul mobil de specialiștii de la Romsilva și postate pe internet.In iernile grele, caprele negre prefera versanții inclinați, unde se gasește mai ușor hrana si se pot proteja de pradatori, in special de rași.Ele se hranesc cu maceșe alpine, muguri sau conifere, dar…

- Mai multe persoane sunt acuzate ca ar fi folosit adeverințe false care atesta calitatea de salariat pentru a obține imprumuturi de la o casa de ajuor reciproc din Argeș. Polițiștii din Argeș fac marți dimineața 5 percheziții la locuințele unor persoane banuite de savarsirea unor infractiuni…

- Cea mai mare planeta din sistemul nostru solar pare sa semene din ce in ce mai mult cu o opera de arta. Este plina de surprize - la fel și lunile sale, noteaza CNN. Misiunea Juno a NASA, care a inceput sa orbiteze Jupiter in iulie 2016, a efectuat recent cel de-al 38-lea zbor in apropierea gigantului…

- Azi dimineața peste 1.000 de angajați CFR au oprit brusc lucrul și au ieșit in fața depourilor protestand impotriva inghețarii salariilor. La scurt timp, li s-au alaturat colegi din intreaga țara, iar in doua ore traficul feroviat a paralizat Romania. Mai multe imagini din gara de Nord au surprins calatori…