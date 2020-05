Animalele din sălbăticie respectă distanța pentru a preveni infectarea Animalele din salbaticie respecta distanța pentru a preveni infectarea. La aceasta concluzie au ajuns cercetatorii de la Universitatea din Texas, urmarind maimuțele in habitatul lor natural. In timpul studiului, oamenii de știința au studiat maimuțele in salbaticie pentru a ințelege rolul pe care il joaca genetica, dieta și interacțiunea intr-un grup social in transmiterea microbilor care se afl Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar, in varsta de 21 de ani, originar din satul Varzarești, raionul Nisporeni, a ajuns cu motocicleta intr-un gard al unei gospodarii, dupa ce poliția i-a solicitat sa se opreasca, pentru a evita producerea unui accident. In urma cercetarilor s-a stabilit ca acesta avea o concentratie de alcool…

- Peste 1.000 de romani care vor sa plece la munca in Germania cu zboruri charter au stat inghesuiti joi, la Aeroportul ”Avram Iancu” din Cluj, fara a respecta niciuna dintre restrictiile impuse de autoritati pentru a preveni infectarea cu coronavirus

- Ziarul Unirea Premiera la nivelul județului: o localitate din Apuseni impune obligativitatea de a purta masca pentru a preveni infectarea cetațenilor cu noul Coronavirus Comitetul Local pentru Situații de Urgența Campeni a hotarat azi ca incepand de maine, 7 aprilie, pe perioada starii de urgența, toți…

- Pentru ca oamenii nu stiu exact cat de mult se pot indeparta de casa pentru cumparaturi sau pentru a-și plimba animalele de companie, ziarul Libertatea a solicitat Politiei Romane aceste informatii. Iata explicațiile oficiale.Ordonanta militara nr. 3: „Cetatenii pot efectua deplasari scurte, langa domiciliu,…

- Iesenii au inceput sa faca reclamatii la Oficiul pentru Protectia Consumatorilor (OPC) Iasi pe motiv ca, in unele puncte comerciale, nu se respecta distanta sociala de minimum 1.5 metri, recomandata pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Comisarul-sef al OPC Iasi, Florin Onofrei, atrage atentia…

- Te-ai intrebat in ultima vreme ce s-ar intampla daca Donald Trump, Boris Johnson sau liderul unei alte mari tari s-ar imbolnavi de coronavirus? Raspunsul simplu e ca exista un plan de rezerva. Raspunsul mai complicat este ca efectele pot insemna haos sau razboi civil, potrivit Mediafax.Ann…

- Senatul Universitații Petrol-Gaze din Ploiești a suspendat cursurile la care trebuiau sa participe in weekend studenții de la invațamant la distanța și la frecvența redusa, potrivit Mediafax.Senatul Universitații Petrol-Gaze din Ploiești a hotarat ca, in perioada 13-15 martie și 20- 22 martie…

- Politistii din toata tara au fost instruiti de medici pentru a preveni infectarea cu noul virus. In Bucuresti si in tara, oamenii legii au primit in total 100.000 de masti si peste 50.000 de manusi, a declarat, marți, seful Politiei Romane, Liviu Vasilescu, anunța MEDIAFAX.Liviu Vasilescu,…