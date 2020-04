Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii nu sunt singurii care sufera ca urmare a masurilor de carantinare impuse in foarte multe țari. Animalele mai sociabile din gradinile zoologice din Noua Zeelanda nu mai au parte de atenția acordata de obicei de vizitatori. Ingrijitorii neozeelandezi au apelat la puzzle-uri, parfumuri și alte…

- Oamenii de știința israelieni sugereaza combinarea probelor, pentru a ușura procesul global de testare a virusul. Medicii de la Spitalul Technion și Rambam din Haifa, au publicat cercetari care arata ca testarea eșantioanelor a 32 sau 64 de pacienți in mod combinat și simultan poate exclude rapid…

- Chiar daca nu exista dovezi stiintifice conform carora animalele transmit COVID-19, Academia Franceza de Medicina le-a cerut miercuri oamenilor sa isi ia masuri de precautie, relateaza AFP. "Pana in prezent, nu exista nicio demonstratie stiintifica cu privire la riscul contaminarii oamenilor cu coronavirus…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a actualizat, astazi, lista cu „zonele roșii” afectate de infecțiile cu noul coronavirus. Țarile incluse in aceasta categorie sunt Italia, Franta, Germania, Spania si Iran, potrivit unui anunț postat pe site-ul oficial al INSP. Lista cu „zonele roșii” a…

- Raluca Elena Vasile, asistent medical in Italia, in Torino, a povestit, vineri seara, la Realitatea PLUS, detalii uluitoare despre situația din spitalele din Italia, in plina pandemie de coronavirus și a transmis romanilor sa stea in casa. Femeia a mai precizat ca soțul ei, medic, are coronavirus dupa…

- Raluca Elena Vasile, asistent medical in Italia, in Torino, a povestit, vineri seara, la Realitatea PLUS, detalii uluitoare despre situația din spitalele din Italia, in plina pandemie de coronavirus și a transmis romanilor sa stea in casa. Femeia a mai precizat ca soțul ei, medic are coronavirus dupa…

- Un asistent de la Ambulanța Sector 6 a fost infectat cu COVID-19, punand in alerta intreg sistemul oamenilor care lupta in prima linie. Miercuri, in jurul orei 19, un asistent a aflat ca testul sau de coronavirus a ieșit pozitiv, deși nu dusese niciunul dintre suspecți de la inceputul epidemiei și pana…

- Miile de cazuri de infectare cu coronavirus au determinat cercetatorii sa recurga la experimente pe animale pentru gasirea unui vaccin ce ar putea pune capat epidemiei. In Statele Unite ale Americii, mii de animale au fost infectate in mod intenționat cu coronavirus in cautarea unui remediu. Oamenii…