Stiri pe aceeasi tema

- Incendii de vegetație au facut ravagii joi in Portugalia, Spania, Franța și Croația, arzand case și amenințand mijloacele de trai, in timp ce o mare parte a Europei este afectata de un val de caldura care a dus temperaturile la 40 de grade Celsius in unel

- In toiul unui val de caldura dogoritoare care afecteaza Spania, cu temperaturi care au depasit 40 de grade Celsius, vedeta Gradinii Zoologice din Madrid, Bing Xing, un panda urias, s-a delectat cu inghetate pe bat din pepene verde care i-au fost oferite miercuri de ingrijitori pentru a se racori,…

- Batranul continent se pregateste pentru un nou val canicular. Temperaturile in creștere au pus stapanire pe unele parți ale Europei, care abia și-a revenit dupa ultimul val de caldura. Seceta și incendiile de padure au afectat Spania și Portugalia, iar caldura torida s-a extins in Franța și in Regatul…

- Serviciul european Copernicus a plasat, joi, luna iunie a anului 2022 pe poziția a treia in clasamentul celor mai calduroase luni iunie inregistrate pana in prezent pe plan global, dupa iunie 2019 și iunie 2021, informeaza AFP, potrivit Agerpres . Programul Copernicus, care monitorizeaza climatul cu…

- Cel puțin un om a murit in Turcia și alți 11 au fost raniți, dupa ce o furtuna puternica, insoțita de ploi torențiale și inundații, a lovit capitala Ankara și cinci provincii. Vantul a smuls bucați din acoperișuri, in timp ce apele revarsate au inundat cartiere intregi, unde circulația a devenit aproape…

- O fetita nascuta la bordul unei ambarcatiuni improvizate, cu care mama ei cameruneza incerca sa ajunga in Spania, a primit cetatenie spaniola, o premiera in aceasta tara, relateaza AFP.

- O inghețata s-a topit imediat in Cordoba, Spania . Temperaturile au crescut in toata țara, intr-un episod neobișnuit de caldura extrema pentru aceasta perioada a anului. „In dimineața zilei de 21 mai a fost extraordinar de cald pentru aceasta perioada a anului in mare parte din centrul și sudul peninsulei”,…

- Un tanar in varsta de 24 de ani a fost reținut de procurorii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Direcției Generale Urmarire Penala din cadrul Poliției, dupa ce a fost prins cu cocaina in valoare de aproape 1 milion de lei, ascunsa intr-un televizor pe…