- In Capitala, canicula incepe sa inroseasca liniile de la Ambulanta. In doua zile, peste 3.200 de oameni au cerut ajutor medical, cei mai multi cu urgente de cod rosu si galben. Numarul apelurilor de la cei carora li s-a facut rau pe strada a crescut cu 25 la suta.

- Canicula influențeaza și modifica negativ comportamentul uman. Toate fenomenele naturale produc efecte asupra organismului și a percepției noastre, influentȃndu-ne ȋn mod semnificativ comportamentul.Indiferent de cum este resimtita, canicula afecteaza corpul, putȃnd sa produca deshidratare, slabiciune,…

- Meteorologii au emis mai multe avertizari cod portocaliu și galben de canicula pentru luni și marți și de ploi și vijelii pentru ziua de luni. Temperaturile vor ajunge in unele zone la 38 de grade Celsius. Luni și marți va fi in vigoare un cod galben de caldura și disconfort termic ridicat. In intervalul…

- Temperaturile ridicate, evaporația excesiva și lipsa precipitațiilor, corelate cu debitele mici din rețeaua hidrografica au favorizat dezvoltarea excesiva și descompunerea algelor. Din pacate, canicula a dus la apriția riscului de producere a mortalitații piscicole mai ales acolo unde nivelul apei este…

- Potrivit ANM in buzau este instalat un COD GALBEN DE CANICULA si unul tot GALBEN de canicula. La fel, in restul tarii mai sunt CODURI PORTOCALII si chiar ROSII de canicula! COD GALBEN - Interval de valabilitate: 30 iunie și 1 iulie. Fenomene vizate: val de caldura și disconfort termic ridicat. Zone…

- Caldura și disconfortul termic ridicat vor pune stapanire, in intervalul urmator, pe intreaga țara. Meteorologii au anunțat la ce sa ne așteptam din partea vremii, veștile vizand atat ziua de marți, 28 iunie, cat și zilele de miercuri, joi și vineri. In prima faza, canicula va lovi in vestul țarii.…

- Vine canicula in Romania, conform meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie. Un val de caldura african va intra astazi astazi in țara noastra, astfel ca va aduce temperaturi peste limita normala a lunii in care ne aflam. Romania se va topi in zilele ce urmeaza. Romania se topește. Un val…

- Un val de canicula va lovi de saptamana viitoare Romania, Grecia și Bulgaria, avertizeaza meteorologii. Caldura excesiva a afectat in ultimele zile mai multe țari din vest, printre care Spania, Franța și Statele Unite. ONU a avertizat ca seceta va fi urmatoarea mare problema cu care se va confrunta…