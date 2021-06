Animalele de companie, îndrăgite de ludușeni La sfarșitul anului 2020, la Luduș a fost deschis un adapost pentru cainii fara stapani din oraș. Costurile nu au fost mici, pentru proiectare și execuție s-a platit din bugetul local 67.203 de lei, fara TVA, plus inca 3.000 de lei pentru studiul de impact asupra mediului și dirigenția de șantier. Cu acești bani s-a … Post-ul Animalele de companie, indragite de ludușeni apare prima data in Stiri... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

