Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut primele imagini cu „Al-Emadi”, unul dintre „satele” destinate fanilor la Mondialul din Qatar. In aceasta zona vor putea locul la Doha, in timpul turneului final, pana la 60.000 de suporteri din lumea intreaga, care nu au mai gasit camere la hoteluri. Cate doi intr-un container! „Condiții spartane,…

- Animalele de companie ar putea avea acces in transportul in comun și in instituții publice , prevede un proiect de lege depus la Senat. Proiectulde lege a fost depus de catre șase parlamentari de la PNL. Anunțul a fost facut joi, pe pagina de Facebook, fostul ministru de interne, Marcel Vela . Proiectul…

- Este alerta medicala in județul Bihor. Aproape 40 de persoane au ajuns la spital, dintre care patru la terapie intensiva, dupa ce au consumat ciuperci. Totul se intampla pentru ca vanzatorii nu sunt verificați de autoritați și iși vand marfa in strada, fara sa dețina autorizații. In Bihor, nici macar…

- Majoritatea iubitorilor de animalute de companie se limiteaza la doar unul, din cauza fricii privind posibilitatea ca membrii blanosi existenti in familie sa nu ii accepte pe cei noi. Mitul “cainii urasc pisicile” trebuie sa ia sfarsit. Desi, daca sunt abordate cu atentie si beneficiaza de un mediu…

- Aproape jumatate dintre romanii care traiesc in mediul urban iubesc sa simta alaturi de ei in propria locuința prezența unui animal de companie, iar cei mai mulți prefera cațeii și pisicile. Afla tot ce trebuie sa știi daca vrei sa calatorești cu animalele de companie in țarile din UE. Dar, ce te faci…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența aduce in atenția populației un ghid al acțiunilor in situații de urgența. Ghidul include regulile de siguranța pentru cetațeni și recomandari de pregatire pentru diverse situații de risc și compartimentul cu informații despre acțiunile importante care…

- Militanți pentru drepturile animalelor s-au strans duminica seara in fața sediului Guvernului Romaniei, protestand impotriva exploatarii animalelor și a acordarii de subvenții pentru fermele zootehnice. Aceștia au afișat pancarte și bannere pe care scria ”Animalele simt durerea”, ”Etica și viitor -…

- Cu ocazia inceperii unui nou an școlar, municipalitatea clujeana ofera ghiozdane și rechizite elevilor aflați in evidențele DASM - Direcția de Asistența Sociala și Medicala a Primariei Cluj-Napoca.