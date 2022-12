Stiri pe aceeasi tema

- Adda a ramas impresionata de cerința fiului sau pentru noaptea de Revelion. Alexandru in varsta de 6 ani a primit cadou de Craciun o chitara cu care vrea sa-și arate cunoștințele muzicale chiar pe scena, alaturi de mama sa. Artista va avea un concert in noaptea dintre ani, iar micuțul iși dorește sa…

- Top 3 zodii care vor cheltui foarte mulți bani pe cadouriFie ca vrem, fie ca nu, in fiecare an trebuie sa cumparam cadouri pentru cei dragi: familie, prieteni, colegi, vecini, soți, soții, copiii... Un lucru este cert, anul acesta, 3 zodii ale horoscopului vor cheltui o adevarata avere pe cadouri și…

- Vești extrem de proaste pentru o singura zodie din horoscop! Astrologii au anunțat ca un nativ din zodiac se va desparți de partener chiar in noaptea de Revelion. Aceasta zodie va suferi mult in dragoste in perioada care urmeaza, iar totul in viața ei va merge din rau in mai rau. Iata despre ce nativ…

- Este o tradiție pentru romani sa sarbatoreasca Craciunul cu mese cat mai imbelșugate, iar majoritatea preparatelor sa fie din carne de porc. Insa, acest lucru ii poate expune la pericole reale, de care nu puțini știu. Specialiștii au descoperit cum sa eviți probleme digestive de dupa sarbatori.

- Cum va fi vremea de Craciun 2022 și de Anul Nou 2023: Vom avea sau nu zapada de Sarbatori? Cum va fi vremea de Craciun 2022, de Revelion și Anul Nou 2023: Vom avea sau nu zapada de Sarbatori? Iarna abia incepe sa-și intre in drepturi, inca timid, iar temperaturile au inceput sa scada simțitor in toata…

- Maria Dragomiroiu nu ii va incanta pe romani la evenimentele sarbatori. Aceasta iși schimba obiceiul de 45 de ani, iar fanii trebuie sa se obișnuiasca cu acest lucru. Vedeta a vorbit acum despre meseria pe care o practica de zeci de ani, dar și despre programul pentru Craciun și Revelion. „,,Multumesc…

- Luna septembrie este la final. Prima luna de toamna calendaristica. Vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit la aceasta data in Dobrogea. Noaptea, vor fi conditii de ceata.Iata ce spun specialistii: Prognoza meteorologica pentru intervalul 28.09.2022 ora 09:00 29.09.2022 ora 09:00 Vremea va fi mai…